I poliziotti del Commissariato San Ferdinando hanno arrestato

Maddaloni, 46enne, con precedenti di polizia, parcheggiatore abusivo operante nel quartiere Chiaia e sottoposto alla misura di prevenzione con avviso orale del Questore nel 2012 per i reato di furto aggravato. Gli agenti, al fine di contrastare l’incessante problema dei parcheggiatori abusivi, nella zona Chiaia, hanno intrapreso una mirata attività di contrasto a questo fenomeno. I poliziotti hanno bloccato il 46enne in via Morelli mentre stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo. Nella fattispecie, l'uomo stava forzando la sella di un motociclo, marca Peugeot 150, impossessandosi di un casco protettivo, che ha nascosto in un borsone. Il casco rubato è stato riconsegnato al legittimo proprietario. L’uomo è stato arrestato e questa mattina verrà giudicato con rito per direttissimo.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giuseppe