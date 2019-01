«È il tuo box? Paga lo stesso», e il parcheggiatore napoletano finisce in cella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 29 Gennaio 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2019 11:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tu qui non entri, se non mi dai 5 euro». Venti minuti di paura e tensione per Anna Arenella, titolare dei ristoranti 'O Munaciello e Annarè di piazza del Gesù Nuovo, aggredita domenica sera da un parcheggiatore abusivo, mentre cercava di rientrare nel box auto di sua proprietà in compagnia del figlio e della fidanzata di questi. «Spintonata e minacciata - racconta l'imprenditrice ancora sotto choc - sono stata costretta a barricarmi nel garage per sfuggire alla violenza. Gridavo aiuto, ma non c'era nessuno. Sono riuscita a chiamare la polizia tra le lacrime e per fortuna sono subito accorse due volanti e l'aggressore è stato arrestato». Il fatto è accaduto poco dopo le 19 in via Lanzieri, poco distante dalla sede dell'Università Federico II di Calata di Massa e da via Mezzocannone. Il posteggiatore, O.R., un 44enne di origini marocchine, secondo la denuncia, pretendeva 5 euro per consentire all'imprenditrice di accedere al garage di sua proprietà. E non era la prima volta. «Da tempo, ormai - si sfoga Arenella - siamo vittime delle minacce di quel parcheggiatore, che per sfregio, siccome non abbiamo mai pagato, fa sostare le auto a pagamento davanti al mio passo carraio». Una situazione divenuta insopportabile, tanto che, racconta l'imprenditrice, «in varie occasioni mi ha detto: Allora dammi 10 euro al giorno e io non ti do più fastidio». «Richieste alle quali - aggiunge Anna - ovviamente non abbiamo mai ceduto. In alcuni casi sono stata minacciata anche con delle bottiglie rotte, ma quando domenica mi ha messo le mani addosso ho avuto davvero paura». «Quella zona è abbandonata - conclude - Chiediamo la vicinanza delle istituzioni. Quell'uomo è stato arrestato, ma fuori ci sono i suoi compari. Adesso temiamo ritorsioni».