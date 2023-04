Spaccio di droga a Scampia, arrestato pusher di 35 anni

Gli agenti del commissariato Scampia hanno arrestato, in via Attilio Micheluzzi, S.S., 35enne napoletano, in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione, emesso lo scorso 26 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L'uomo è condannato alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione e ad una multa di 12 mila euro per reati in materia di stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2017 e il 2018.