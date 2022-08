Napoli, aggredisce il padre per i soldi della droga: arrestato 27enne

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale un 27enne dei Ponti Rossi, a Napoli. È tornato a casa visibilmente agitato, probabilmente sotto l'effetto di droga e alcol. Ha impugnato un coltello e lo ha puntato contro il padre.

Pretendeva denaro, come successo altre volte in passato. La madre, terrorizzata, è riuscita a chiamare il 112 e a chiedere aiuto. I militari sono arrivati pochi minuti dopo e hanno disarmato il 27enne dopo una brevissima colluttazione. Il giovane è stato portato in carcere.