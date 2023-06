San Carlo Arena, arrestato un uomo per possesso e spaccio di cocaina

Ieri sera due agenti del Commissariato San Carlo Arena, liberi dal servizio, hanno notato in via Pietro Giannone un uomo su un motorino che consegnava qualcosa ad un'altra persona.

Il secondo si è dileguato facendo perdere le tracce di se, mentre il primo è stato individuato e seguito.

Giunti in Via Gerenale Pinto, gli agenti lo hanno intimato di fermarsi; vistosi con le spalle al muro, il presunto spacciatore ha ingerito degli involucri, e ,successivamente ad una perquisizione, è stato trovato in possesso di 120 euro e 1,5 grammi di cocaina nel sottosella.

Il sospettato, un 47enne napoletano con precedenzi di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio.