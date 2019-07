Napoli, preso il pony express della droga: consegne in motorino h24

Mercoledì 10 Luglio 2019, 11:08

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Vasto Arenaccia hanno arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.Le indagini hanno portato i poliziotti sulle tracce del giovane che effettuava tutti i giorni, dal primo pomeriggio fino alle prime luci dell'alba, le consegne di droga a bordo di uno scooter.Il 22enne è stato bloccato alle 17.30 nell'area di piazza Nazionale dopo uno scambio di droga con soldi. Controllato, è stato trovato in possesso di 10 bustine di marijuana e della somma di 545 euro in banconote di vario taglio.La droga, i soldi e lo scooter sono stati sequestrati e il giovane arrestato e giudicato con rito direttissimo e condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di 400 euro di multa, con pena sospesa.