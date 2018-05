Giovedì 24 Maggio 2018, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 21:25

I poliziotti del commissariato di San Giovanni Barra hanno arrestato Salvatore Lappone, 35 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Gli agenti hanno perquisito l'abitazione di Lappone, in via della Repubbliche Marinare, e hanno trovato della cocaina, per un peso complessivo di 90,58 grammi, la somma di 2.095,00 euro, di vario taglio, un tagliere, un mattarello, e un bilancino di precisione.