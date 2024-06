Ha appena 15 anni il pusher arrestato la scorsa notte dai carabinieri della stazione di Villaricca. Il ragazzo era solo in strada in corso Europa, nelle sue tasche 10 dosi di cocaina 570 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il 15enne è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. È ora presso il centro di prima accoglienza per minorenni, in attesa di giudizio.