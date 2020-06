Continua l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartieri della periferia nord di Napoli I Carabinieri della Compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e detenzione abusiva di munizioni c.g., 60enne napoletano.



Hanno notato un sospetto via vai sotto casa del 60enne ed hanno deciso di controllare e perquisire la sua abitazione nel quartiere Piscinola. I militari hanno rinvenuto e sequestrato 258 dosi di eroina del peso complessivo di 950 grammi, 460 grammi di cocaina e 226 grammi di marijuana. Sequestrato anche materiale per il confezionamento e 46 proiettili di vario calibro. Arrestato, è stato tradotto al carcere © RIPRODUZIONE RISERVATA