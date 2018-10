Napoli, arrestato il pusher in bicicletta: nel tubolare cinque dosi di cocaina

Martedì 9 Ottobre 2018, 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato Secondigliano hanno arrestato in flagranza di reato Massimo Mazzola, 49enne napoletano responsabile di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.Nel corso dei servizi di istituto tesi alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare riguardo al dilagante fenomeno dello spaccio di droga nella zona di Secondigliano, i poliziotti hanno notato un giovane che stanziava nei pressi del civico 24 che, avvicinato da un centauro con il quale confabulava velocemente, riceveva dallo stesso una banconota che riponeva nella tasca destra dei pantaloni e, facendo un gesto con la mano di attenderlo, si allontanava a bordo di una bici bianca tipo mountain bike. Lontano da occhi indiscreti, l'uomo sollevava la bicicletta e dal tubolare della forcina sinistra estraeva una bustina; dalla stessa prelevava un piccolo involucro, riponeva la bustina nel tubolare e ritornava dal centauro che riceveva l’involucro allontanandosi rapidamente. Tale operazione veniva ripetuta altre tre volte, con medesimo modus operandi in circa 20 minuti, pertanto gli agenti hanno ritenuto concretizzatosi il reato e sono intervenuti bloccando l’uomo insieme all’avventore.Nel tubolare della bicicletta, gli agenti hanno rinvenuto una bustina con all’interno cinque involucri di cellophane contenenti cocaina e varie banconote per un totale di 163 euro. L’uomo è stato così arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente, mentre all’avventore è stata contestata la violazione amministrativa.