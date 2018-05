Napoli, nuovo colpo al clan Di Lauro: arrestato pusher al rione dei Fiori

Venerdì 4 Maggio 2018, 10:43 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 10:43

Carmine Del Medico, un 54enne del rione dei Fiori, ritenuto vicino al clan camorristico dei Di Lauro, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio emessa dall'autorità giudiziaria partenopea.La misura cautelare scaturisce dall'esito di una perquisizione eseguita nel novembre 2017 quando, in uno sgabuzzino nella disponibilità del 54enne, i militari sequestrarono 88 grammi di hashish, 8 di marijuana e 2 cartucce calibro 12.L'uomo è stato portato al carcere di Poggioreale.