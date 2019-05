Marijuana agli studenti: arrestato il pusher dei Decumani

Domenica 19 Maggio 2019, 17:47 - Ultimo aggiornamento: 19-05-2019 18:17

Stava trattando con alcuni giovani studenti la vendita di marijuana, ma non ha potuto concludere lo scambio droga- denaro. La polizia municipale di Napoli, al comando del generale Ciro Esposito, con personale dell'unità operativa investigativa centrale, coordinato dal capitano De Martino, ha portato a termine un’operazione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.È stato arrestato F. M. D., 25 anni, già noto per un precedente arresto eseguito dagli agenti della polizia giudiziaria. L'uomo è stato colto in flagranza nella zona dei Decumani mentre era intento a spacciare alcune dosi di sostanza stupefacente a un gruppo di studenti. Lo stesso è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish e marijuana e del denaro incassato in banconote di piccolo taglio. Durante le operazioni all’esterno dei locali sono stati effettuati controlli per disincentivare la guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope o alcoliche.