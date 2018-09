Napoli, stanato pusher immigrato al Vasto: era latitante dallo scorso giugno

Martedì 11 Settembre 2018, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 10:49

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno localizzato e catturato in via Milano Darboe Yankuba, un gambiano 27enne, domiciliato a Boscotrecase già noto alle forze dell'ordine per reati di droga.L’uomo era sotto processo per detenzione di droga a fini di spaccio commesso a marzo in Boscotrecase ed era stato sottoposto ai domiciliari violandone gli obblighi.Dalla fine di giugno di lui si erano perse le tracce. Era stato dichiarato latitante all’inizio di luglio e il Tribunale di Torre Annunziata, aggravando i domiciliari, aveva emesso a suo carico un’ordinanza di custodia in carcere.I militari lo hanno individuato e catturato a Napoli, in via Milano, ove si intratteneva con fare sospetto. Non ha opposto resistenza all’arresto lasciandosi tranquillamente condurre a Poggioreale.Inoltre i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale hanno arrestato in piazza Principe Umberto Yussifu Imurana, del Ghana, 19enne, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, bloccato immediatamente dopo aver ceduto stupefacente a un acquirente. La sua perquisizione ha portato al rinvenimento e sequestro di un involucro di marijuana di circa 3 grammi. Ora attende il rito direttissimo.I varabinieri del nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno localizzato in via Firenze e tratto in arresto 2 extracomunitari senza fissa dimora già noti alle forze dell'ordine per reati di droga. Si tratta del 27enne senegalese Causu Sanusi e del gambiano 27enne Yankuba Samati.Il Tribunale di Napoli ha emesso a loro carico un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’espiazione di un anno e 4 mesi di reclusione per spaccio in concorso. Dopo le operazioni di rito sono stati tradotti a Poggioreale.