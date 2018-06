Napoli, preso pusher alla stazione: vendeva marijuana a un 15enne

Domenica 10 Giugno 2018, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 12:21

napoli, stazione garibaldi: un arresto dei carabinieri per spaccio a minoreÈ stato bloccato dopo aver ceduto a un 15enne un involucro contenente 6 grammi di marijuana in cambio di 60 euro. Francesco Perna, 21enne di Materdei già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto per spaccio dai carabinieri della stazione Vomero-Arenella. La sostanza e il denaro sono stati recuperati e sequestrati, il minore segnalato alla prefettura quale assuntore.