Martedì 15 Maggio 2018, 14:50

Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Ferdinando coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno proceduto al fermo di indiziato a carico di R.A., napoletano, 46enne, e di altro soggetto attualmente resosi irreperibile, per il reato di rapina.I poliziotti dopo una meticolosa e accurata attività investigativa, con l’aiuto di strumenti tecnici e l’analisi delle immagini dei sistemi di video sorveglianza sono riusciti a identificare i due rapinatori, che da alcuni mesi avevano messo a segno alcune rapine ai danni di furgoni utilizzati per la distribuzione di tabacchi nel napoletano.Le rapine effettuate dai due soggetti avevano sempre lo stesso modus‑operandi, e venivano commesse utilizzando sempre un furgone Fiat Doblò, di colore bianco.I colpi contestati sono avvenuti a Cercola, dove furono rapinati, nel mese di dicembre, pacchi contenenti sigarette dal valore di circa 12.385 euro e a Napoli, dove la prima rapina messa a segno fruttò tabacchi dal valore di 31.675.00 euro e l’altra, avvenuta in marzo, dal valore di circa 30mila euro. La polizia è sulle tracce del secondo rapinatore, che al momento e irreperibile.