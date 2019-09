Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:13

I carabinieri della stazione di Arpino di Casoria hanno arrestato Antonio Argenziano, 41enne già noto alle forze dell'ordine raggiunto da un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma: dovrà espiare una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per i reati di furto e rapina commessi nel 2015 e nel 2016 nel comune di Itri, in provincia di Frosinone.