Mercoledì 19 Settembre 2018, 12:38

Poco dopo le 21 di ieri sera, gli agenti del Commissariato San Giovanni - Barra hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, F. A., napoletano di 58 anni con precedenti di Polizia poiché gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e inoltre indagato per il reato d’inosservanza agli obblighi della sorveglianza speciale di PS.L’uomo è stato bloccato, dopo un vano tentativo di fuga nella sua abitazione in Corso Sirena. I poliziotti, hanno accertato, che l’uomo unitamente ad un complice, attivamente ricercato, si è reso autore di una rapina avvenuta nel primo pomeriggio di lunedì ai danni di una farmacia in piazza De Franchis.Gli agenti dalla visione del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale hanno notato che il 58enne nell’aprire la porta aveva poggiato la mano sinistra sprovvista di guanto, e hanno richiesto l’intervento della Polizia Scientifica.I poliziotti della scientifica hanno eseguito un sopralluogo mirato alla ricerca d’impronte. Il rilievo ha consentito in poche ore di dare un’identità al rapinatore. Il nome è stato prontamente comunicato agli uomini del commissariato che dopo averlo bloccato, l’hanno sottoposto a fermo e condotto al carcere di Poggioreale.