Napoli, arrestato scippatore al corso Umberto

Gli agenti della squadra mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, sono intervenuti in corso Umberto I per una segnalazione di un furto ai danni di una donna.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo correre velocemente in direzione di piazza Garibaldi, pertanto lo hanno bloccato trovandolo in possesso di tre cellulari; inoltre, hanno accertato che lo stesso, poco prima, si era avvicinato alla donna e le aveva sottratto con un gesto fulmineo il telefono cellulare che aveva in mano.

I.D., 28enne del Mali con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto con strappo, mentre il cellulare è stato restituito alla proprietaria.