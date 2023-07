​Napoli, arrestato scippatore in via Poerio

Scippo in via Poerio, 30enne inseguito e arrestato a Napoli. Sono stati gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a fermare il giovane che, con un gesto fulmineo, si era impossessato del borsello di un uomo seduto su di una panchina per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, scesi tempestivamente dall’auto di servizio, dopo un inseguimento per le vie del centro, lo hanno bloccato in vico del Vasto a Capuana, trovandolo ancora in possesso della refurtiva.