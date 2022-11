Napoli, arrestato spacciatore: 2 grammi di cocaina, 5 di marijuana

Arrestato a Vasto uno spacciatore 21enne napoletano con precedenti di polizia. Ieri sera i Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno trovato in via Calata Ponte di Casanova in possesso di 6 involucri con della cocaina del peso di circa 2 grammi, 4 bustine contenenti marijuana del peso di circa 5 grammi e 175 euro. Controllato anche l’acquirente, trovato con due bustine di marijuana del peso di circa 2,5 grammi.



E.D., 21enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.