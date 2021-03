Napoli, arrestato lo spacciatore ai domiciliari: fermato con 65 bustine di marijuana

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato in vicoletto Gabella della Farina una persona che, a bordo di uno scooter, ha prelevato qualcosa da un paniere calato da un uomo affacciato ad un finestrone ubicato al primo piano di un edificio.

All'arrivo dei poliziotti l'acquirente si è allontanato mentre lo spacciatore, che si trovava nelle scale condominiali, ha tentato di disfarsi di una busta e di un marsupio in cui sono state trovate 65 bustine contenenti 110 grammi circa di marijuana; inoltre, l'uomo è stato trovato in possesso di 685 euro e di circa un grammo della stessa sostanza stupefacente mentre nel suo appartamento è stato rinvenuto un borsello con 1.900 euro.

Graziano Scatola, 32enne napoletano sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione.