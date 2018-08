Venerdì 24 Agosto 2018, 09:51

In manette lo spacciatore del clan. Con l'accusa di detenzione di stupefacente a fini di spaccio, i carabinieri della stazione di Ottaviano hanno arrestato Antonio Sabbatino, 62enne legato al clan camorristico Panico-Ricciardi, già operante a Sant'Anastasia e Somma Vesuviana.Nel corso di una perquisizione nella sua casa, i militari dell’Arma hanno trovato 16 involucri di cellophane contenenti cocaina nascosti in una boccia di vetro e in barattolo di medicine sotterrati nei vasi per i fiori sul balcone insieme a 220 euro in denaro contante, sicuro provento di attività illecita.