Gli agenti della Squadra Mobile Sezione Criminalità Straniera hanno arrestato Fernando Kurukulasuriya, cittadino dello Sri Lanka di 50 anni, destinatario di un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania. I poliziotti hanno rintracciato l’uomo ieri mattina in un appartamento di Vico Arena della Sanità notificandogli il provvedimento dell’autorità giudiziaria in virtù del quale dovrà espiare la pena di un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni di reclusione per favoreggiamento aggravato all’immigrazione clandestina in concorso con altri connazionali. Nel 2002 il Kurukulasuriya favorì lo sbarco di un’imbarcazione nel porto di Catania sulla quale erano presenti 68 cittadini dello Sri Lanka. Gli agenti della Squadra Mobile hanno accompagnato l’uomo presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Dovrà pagare anche una multa di 990.000,00 euro.

Venerdì 11 Gennaio 2019, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA