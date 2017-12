Da Napoli a Sorrento per perseguitare la vittima, preso stalker

Sabato 23 Dicembre 2017, 20:53 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 20:53

Gli agenti del commissariato di Sorrento hanno arrestato, in flagranza, M.B.S., 62enne napoletano, residente nella zona di Marano, responsabile di atti persecutori, reiterati, nei confronti di una donna di Sorrento di 35 anni, titolare di un esercizio commerciale.Verso le ore 1.40 del 22 dicembre, gli agenti, su segnalazione della locale sala operativa, raggiungevano il locale gestito dalla vittima la quale aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine perché M.B.S. voleva a tutti i costi entrare per aggredirla e lei si era dovuta chiudere dentro.L’uomo da tempo commetteva tali atti persecutori nei confronti della giovane, la quale aveva presentato due querele ed aveva anche rimodulato il suo stile di via per timore dell’uomo. I poliziotti lo hanno rintracciato all’esterno del locale commerciale e lo hanno allontanato. Verso le 4 del mattino la donna che era rientrata a casa della madre, ha richiesto nuovamente l’intervento della polizia perché M.B.S. stava tentando di entrare in casa. Gli agenti celermente hanno raggiunto l’abitazione della donna rintracciando sotto il portone l’uomo che brandiva una spranga di ferro. Lo hanno bloccato e arrestato.