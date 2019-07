Arrivò a darsi fuoco con la benzina, 36enne napoletano arrestato per atti persecutori

Domenica 28 Luglio 2019, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 13:53

Insulti e minacce durate mesi, anche via telefono, e persino l'incendio dell'auto di lei che ha denunciato tutto ai Carabinieri. E così, nei confronti di suo marito, il gip ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.I fatti sono accaduti a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dove un 36enne con problemi di alcool e droga ha preso a vessare la moglie con minacce e insulti costringendola a marzo di quest'anno a lasciare l'abitazione che dividevano insieme. Ma le vessazioni sono andate avanti anche il mese successivo con telefonate e messaggi.Un episodio particolarmente raccapricciante è avvenuto il 2 giugno quando l'uomo si è presentato vicino all'abitazione in cui la donna aveva trovato ospitalità e si è cosparso di benzina dandosi fuoco con un accendino; medicato all'ospedale CardarellI di Napoli ha riportato ustioni di secondo grado a mani e orecchie.Nei giorni successivi ha ripreso lo stalking. Il 14 luglio ha minacciato la donna di incendiarle l'auto e la casa e il giorno successivo l'auto della donna è stata data alle fiamme.Spinta dal timore di rischiare la vita, la donna attualmente coniugata con lui ha denunciato gli episodi ai carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano che a seguito delle indagini, su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli, hanno eseguito il provvedimento restrittivo. Il 36enne è ora in carcere.