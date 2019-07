Venerdì 19 Luglio 2019, 19:37

Gli agenti del commissariato Arenella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Vittorino Pirozzi, gravemente indiziato del reato di truffa.Nel gennaio scorso, l’uomo contattò telefonicamente un’anziana donna alla quale, spacciandosi per il figlio, chiese di versare la somma di 1.000 euro a un corriere.Con lo stesso modus operandi il 41enne, nel maggio scorso, raggirò un’altra anziana, truffata per 850 euro, facendole credere di essere il nipote.