Napoli, arrestato spacciatore a via Foria

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Foria hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, stava per consegnare qualcosa ad una persona a bordo di un motoveicolo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina del peso di circa 3,4 grammi.

Pertanto, un 44enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.