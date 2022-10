Napoli, sorvegliato speciale si allontana senza autorizzazione: arrestato 51enne

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Calasanzio hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato ed hanno accertato che l’uomo, sottoposto dal 3 marzo 2021 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli e di non uscire dall’abitazione prima delle 7 e non rientrarvi dopo le 20, si era allontanato senza autorizzazione. Un 51enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto.