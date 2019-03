Napoli, scacco matto alla babygang del centro storico: due minorenni imponevano il racket alle gioiellerie del Borgo Orefici

Venerdì 29 Marzo 2019, 09:40

Facevano parte di una banda di giovanissimi coinvolti in attività illecite che gestivano e organizzavano nel centro storico di Napoli. Sono due i minorenni bloccati dalla polizia e ritenuti responsabili di tentata estorsione in concorso, come emerso dai gravi indizi acquisiti nelle indagini avviate dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del servizio centrale operativo.L’operazione che ha consentito l'intercettazione della coppia di minorenni è stata preceduta da attività di monitoraggio e analisi sul fenomeno delle bande giovanili violente, in particolare sul gruppo operante nel centro storico di Napoli, dedito alla commissione di attività illecite. Le investigazioni hanno documentato concreti elementi di prova sui due minorenni napoletani, ritenuti responsabili di una tentata estorsione ai danni di una gioielleria del Borgo Orefici.