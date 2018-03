Napoli sotto scacco del clan: «In tre nel mio garage, mi chiesero ventimila euro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 4 Marzo 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 04-03-2018 08:58

«Vennero da me, entrarono nel garage verso le tre del pomeriggio. Erano in tre, brutte facce: e subito mi fecero capire le loro intenzioni. Ma prima di chiedere il pizzo si guardarono intorno, in lungo e in largo: scrutarono gli interni dei locali per accertarsi che non ci fossero telecamere o microspie. Solo a quel punto parlarono: «Ventimila euro. Vogliamo ventimila euro, in cambio avrai la protezione».Unica denuncia. Negli atti dell'inchiesta sul clan Vastarella, egemone alla Sanità, emerge un racconto su tutti. È quello di un uomo di mezza età, un piccolo imprenditore del quartiere, che due anni fa si piegò al racket. Prima accettò, per paura. Poi, vinto da un rigurgito di ribellione salito su come una bolla d'ossigeno, denunciò. Alla fine però - convinto anche dalle pressioni dei familiari - dopo aver iniziato a collaborare, ritrattò tutto. Ma gli uomini della Squadra mobile della Questura di Napoli si misero al lavoro su una traccia importante. E così, oggi, quel solo, unico episodio cristallizzato agli atti d'indagine è servito a inchiodare Patrizio Vastarella e i suoi scherani alle proprie responsabilità. La vittima dell'estorsione, va detto, subì un agguato mesi prima proprio per essersi rifiutato di pagare il pizzo.