Armi e contrabbando di sigarette, 32enne romeno arrestato a Chiaiano

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Chiaiano hanno fermato in via Mandracchio un uomo a bordo di uno scooter. I poliziotti l’hanno trovato in possesso di un pistola semiautomatica con matricola abrasa completa di caricatore con cinque cartucce calibro 9; inoltre, presso l’abitazione, sono stati sequestrati circa 6 chili di tabacchi lavorati esteri.

Adrian Gheorghe Manoliu, 32enne romeno con precedenti di polizia, è stato arrestato per porto illegale di arma clandestina e denunciato per ricettazione e contrabbando.

