Camorra, 12 arresti a Torre Annunziata: sgominato il quarto sistema

Bombe e stese per il controllo dello spaccio in città. È in corso una operazione condotta da personale della Squadra Mobile, dai carabinieri del comando provinciale di Napoli, dagli agenti del commissariato di Torre Annunziata e dal gruppo carabinieri oplontino che stanno dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone gravemente indiziate di associazione di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di affermare la supremazia di un nuovo clan in Torre Annunziata, denominato “Quarto sistema” o “Sauriell – Scarpa”.

