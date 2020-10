Napoli, 15 arresti a Villaricca: droga su appuntamento a Napoli nord

Quindici persone in arresto per detenzione e spaccio di droga nei comuni a nord di Napoli. In azione i carabinieri della compagnia di Marano e i militari di Villaricca. L'indagine trae origine da una perquisizione domiciliare avvenuta due anni fa nel comune di Villaricca. Gli arrestati hanno età compresa tra i 22 e i 62 anni.

Secondo l'ipotesi accusatoria avvalorata dal Gip, gli indagati ponevano in essere le condotte illecite presso le abitazioni di alcuni di essi, ovvero mediante appuntamenti concordati telefonicamente con i loro clienti nei quali fissavano il luogo di incontro che variava di volta in volta. Venivano utilizzate anche delle staffette per l'approvvigionamento dello stupefacente e per l'occultamento dello stesso che, in taluni casi, veniva celato all'interno di vani appositamente ricavati dalle intercapedini ove sono alloggiate le cremagliere delle portiere dei veicoli.

Le attività investigative hanno consentito di recuperare complessivamente circa un chilo e 300 grammi di hashish, marijuana e cocaina.

