Napoli, quattro pusher intercettati su un'auto rubata al Vasto: arrestato 25enne tunisino

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia hanno notato quattro uomini a bordo di un’autovettura in via Firenze. Alla loro vista, i quattro si sono dati alla fuga per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Dopo un breve inseguimento terminato al corso Novara, i poliziotti hanno raggiunto l’auto ma gli occupanti, scesi dal veicolo, hanno tentato nuovamente la fuga a piedi. Soltanto uno, dopo una colluttazione, è stato bloccato e trovato in possesso di una bustina contenente 0,7 grammi di cocaina.

Haythem Zammith, 25enne tunisino con precedenti di polizia, è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed è stato segnalato amministrativamente per possesso di sostanze stupefacenti. L’auto su cui viaggiava è risultata rubata la scorsa domenica ed è stata sottoposta a sequestro.