Napoli, controlli a tappeto dei carabinieri: sei arresti e 172 persone identificate

Servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri disposto dal comando provinciale di Napoli mirato al contrasto dei reati contro il patrimonio, dello spaccio di droga e dell’inquinamento ambientale.



Identificate complessivamente 172 persone, 39 delle quali con precedenti di polizia. 89 i veicoli controllati e 32 contravvenzioni al codice della strada notificate.



A Napoli, nel quartiere Ponticelli, i carabinieri della stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne del posto: già denunciato per maltrattamenti in famiglia, aveva appena aggredito e minacciato i propri genitori. Si è poi scagliato contro i militari che l’hanno bloccato e poi perquisito. Addosso al giovane rinvenuto un coltello da cucina poi sequestrato. L’uomo è ora in attesa di giudizio.



I carabinieri della compagnia del Vomero e del reggimento Campania hanno tratto in arresto Gaetano Piscopo, un 45enne già noto alle forze dell’ordine e raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli Nord: dovrà scontare un anno e 4 mesi di reclusione per contrabbando di sigarette. All’uomo è stata inflitta anche una multa di 183.000 euro.



A finire in manette a Scampia Francesco Belsito, 45enne del posto già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri della stazione Napoli Quartiere 167. I carabinieri lo hanno notato e, incuriositi dal suo atteggiamento sospetto, l’hanno perquisito: Belsito nascondeva nelle tasche un “sasso” di cocaina del peso di 107 grammi e due bilancini di precisione. Il 45enne è in carcere in attesa di giudizio. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacente a fini di spaccio.



Luca Merolla, 37enne del quartiere Pianura, invece, nascondeva in casa 30 grammi di cocaina e 630 euro in contante. Ad arrestarlo per detenzione di droga a fini di spaccio i carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli. Merolla è stato sottoposto alla misura della detenzione domiciliare.



Presìdi dei carabinieri anche a Porta Nolana, nel quartiere Mercato di Napoli. Ispezionate di attività commerciali della zona, nessuna sanzione applicata. Discorso differente per una 41enne del posto beccata a vendere sigarette di contrabbando. Duei chili di “bionde” sequestrate.



Giornata di controlli straordinari anche per i carabinieri della compagnia di Torre del Greco nelle città di Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano.



A Ercolano i militari hanno arrestato per evasione Salvatore Del Prete, 34enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Del Prete, nonostante fosse ai domiciliari, è stato sorpreso dai militari in una piazza della cittadina. Dopo il rito direttissimo, il 34enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari.



Ha 31 anni, invece, la persona arrestata a Portici dai carabinieri della stazione. Nicola Palumbo - questo il nome dell’arrestato - ha più volte violato la misura del divieto di dimora e per questo motivo il Tribunale di Napoli ne ha disposto la carcerazione.



Ancora a Boscoreale, i militari hanno notificato alla titolare di un bar della zona - una 36enne già nota alle forze dell'ordine - la sospensione dell’attività per 15 giorni.



Non sono macnati i controlli dei carabinieri forestali. Insieme a quelli della compagnia di Casoria, sono state ispezionate aziende che gestiscono materiali infiammabili e pericolosi. In un’azienda di Caivano i militari hanno contestato al legale rappresentante la mancanza dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Per la ditta una sanzione di 31.000 euro.



Scenario simile ad Ercolano dove, i militari della locale tenenza hanno denunciato a piede libero due donne che gestivano un’attività di sartoria senza disporre dei formulari attestanti il regolare smaltimento di rifiuti. Il locale è stato sottoposto a sequestro. Ultimo aggiornamento: 17:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA