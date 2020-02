I carabinieri della stazione di Napoli hanno arrestato un 21enne, incensurato di Secondigliano, per detenzione di droga a fini di spaccio.



Il ragazzo è stato beccato in una sala giochi di Scampia con 23 stecchette di hashish nelle tasche e 160 euro, somma legata ad attività illecite.



Il giovane ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Ultimo aggiornamento: 14:14