Camorra, l'arsenale del clan nel negozio del fruttivendolo: sequestrati pistole, kalashnikov e mitragliatrici a Napoli

Dopo i recenti fatti di cronaca avvenuti a Fuorigrotta, i carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno intensificato i controlli nell’area, setacciando le strade ed eseguendo diverse perquisizioni a pregiudicati.

Durante le operazioni, i militari del nucleo investigativo e della compagnia di Napoli Bagnoli hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio arsenale di armi all’interno di un negozio di ortofrutta in via Miseno: 10 pistole, sei kalashnikov, cinque pistole mitragliatrici, due giubbetti anti-proiettili, una bomba carta e diverso munizionamento. I carabinieri hanno trovato nel negozio anche 13 chili di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana.

Arrestati il titolare 41enne dell’attività e un suo parente 74enne – anche lui all’interno dell’esercizio commerciale. Sono entrambi incensurati.

Sono tuttora in corso i rilievi tecnici e le armi saranno sottoposte anche rilievi balistici per appurare il loro eventuale utilizzo in fatti di sangue e negli eventi delittuosi avvenuti di recente nei quartieri dell’area occidentale della città.