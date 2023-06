Napoli, arrestati sette operatori sociosanitari di una casa di riposo per anziani di Chiaia

Sette arresti, due in carcere a Poggioreale, una a Pozzuoli e quattro ai domiciliari. È il bilancio dell'operazione condotta questa notte dai carabinieri della compagnia di Napoli Centro su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Gli indagati sono tutti operatori sociosanitari di Casa Nonna Rosa, una struttura residenziale privata per anziani di Chiaia e sono accusati di maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza.

Dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Napoli Chiaia sarebbero emerse reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave violenza fisica e psicologica nonché molteplici episodi di deliberata indifferenza rispetto agli elementari bisogni di assistenza ai pazienti, di età compresa tra gli 80 e i 100 anni.

Le condotte degli operatori sociosanitari della casa di riposo di corso Vittorio Emanuele sono tutte documentate da intercettazioni ambientali audio e video.

Tre degli indagati avrebbero anche indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, uno in forma diretta e due in maniera indiretta.