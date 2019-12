Blitz dei carabinieri al Parco Verde di Caivano, arrestata vedetta: in fuga i pusher

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio Gennaro Esposito, 18enne già noto alle forze dell'ordine.



Il giovane era all’interno del Parco Verde tutto indaffarato ad indicare ai “clienti” dove acquistare droga quando, notata la pattuglia, ha immediatamente avvisato il complice che è riuscito a fuggire buttando via una dose di eroina.



Non è riuscito a scappare Esposito che, perquisito, è stato trovato in possesso di una stecchetta di hashish di 0.70 grammi. Nelle sue tasche anche 40 euro in denaro contante ritenuto provento di spaccio. Sottoposto ai domiciliari, l’arrestato è in attesa di giudizio. © RIPRODUZIONE RISERVATA