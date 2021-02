Rapinavano coppiette sulla Domitiana, arrestati due banditi a Napoli

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano-Villaricca hanno arrestato Roberto Seferovic e Remzija Hadzovic, pregiudicati ritenuti responsabili in concorso tra loro di rapina aggravata dall’uso delle armi.

Le indagini hanno permesso di rilevare numerosi e univoci elementi di responsabilità a loro carico in relazione a una rapina posta in essere nel mese di giugno 2020 quando i due banditi, a bordo di una Fiat Bravo dotata di lampeggiante simile a quelli in uso alle forze di polizia e simulando un controllo, rapinavano una coppia ferma in auto sulla SS quater. Durante le concitate fasi della rapina, uno dei banditi percuoteva violentemente una delle vittime mentre un altro li minacciava con un fucile a canne mozze.

Grazie alle attività d’indagine effettuate dalla squadra investigativa del commissariato di Giugliano-Villaricca, gli autori sono stati identificati e arrestati.

