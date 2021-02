Napoli, 16 arresti oggi: corruzione, riciclaggio e inquinamento ambientale

Dalle prime ore del giorno il comando provinciale della Guardia di Finanza e la Questura di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone e a due misure interdittive nei confronti di altrettanti soggetti responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, riciclaggio, inquinamento ambientale, emissione di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori. Contestualmente, sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di oltre 4 milioni di euro.

