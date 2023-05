Scontri Napoli-Ajax, arrestati sei ultras ​della Curva A

Su delega del procuratore della Repubblica di Napoli, all’alba di oggi personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di due misure di custodia cautelare in carcere e quattro misure degli arresti domiciliari emesse nei confronti di sei tifosi ultras aderenti al gruppo “Masseria” della Curva A dello stadio Maradona, ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere nonchè di porto di armi e lesioni aggravate, fatti accaduti lo scorso 11 ottobre ai danni di alcuni cittadini di nazionalità olandese, a Napoli per assistere all’incontro calcistico Napoli-Ajax.

Nell’ambito dello stesso procedimento penale, nel dicembre 2022, tre tifosi ultras aderenti ai gruppi “Rione Sanità”, “Mastiffs” e “Masseria”, sempre della curva A dello stadio, furono sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora.