Truffa e spaccio, arrestato 54enne: deve espiare cinque anni di carcere

Gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso una scuderia per cavalli da corsa in via Icaro, un 54enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 7 maggio 2021 dalla procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 anni 2 mesi e 8 giorni di reclusione e ad una pena pecuniaria di 13.600 euro per i reati di spaccio, truffa, ricettazione, detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento, commessi a Napoli tra il 2004 ed il 2010.