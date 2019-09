Napoli, 25enne a spasso sul corso San Giovanni a Teduccio con uno zaino pieno di cocaina: arrestato

Domenica 22 Settembre 2019, 12:23

I carabinieri lo hanno notato controllando il territorio a bordo di un'auto «civetta». Un 25enne di Barra, già noto alle forze dell'ordine, camminava al corso San Giovanni a Teduccio a passo sostenuto e guardandosi spesso indietro per controllare se qualcuno lo seguisse. Quando ha capito che quelli che si stavano avvicinando erano i carabinieri in borghese della sezione operativa di Poggioreale, il giovane è entrato in un androne provando a nascondersi ma inutilmente. Così i militari lo hanno fermato e perquisendolo hanno trovato nel suo zainetto quattro buste contenenti 520 grammi di cocaina. La perquisizione è quindi proseguita a casa, dove il 25enne, nel vano contatore, aveva nascosto quattro dosi della stessa sostanza. Per questo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.Un paio di ore dopo, al corso Malta, i carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio un 43enne del quartiere, già noto alle forze dell'ordine per reati simili. Il 43enne portava nel marsupio 26 grammi di cocaina, 42 di Mdma e 31 di ketamina. Anche lui è stato portato in carcere.