Napoli, 25enne fermato con un sacco pieno di prodotti contraffatti ai Ponti rossi

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno fermato un uomo in via Marigliano mentre trasportava in spalla un sacco di grandi dimensioni pieno di prodotti contraffatti.

I poliziotti hanno identificato l’uomo in un 25enne napoletano ehanno controllato il suo appartamento all’interno del quale hanno rinvenuto diverse buste shopper contenenti complessivamente 71 camicie, 23 felpe, 86 pezzi tra maglioni, magliette e polo, 4 bermuda, 155 paia di calzini e 57 slip per un totale di circa due metri cubi di merce contraffatta.

Il 25enne è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.