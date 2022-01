Napoli, 30enne arrestato per reati connessi agli stupefacenti e lesioni personali

Ieri mattina gli agenti della squadra mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in via delle Zite, Youssufa Ceesay, 30enne gambiano, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso il 13 settembre 2021 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli – Ufficio esecuzioni penali.

Il 30enne era stato condannato alla pena di un anno, 2 mesi e 18 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale commessi a Napoli nel 2016.