Mercoledì 25 Luglio 2018, 14:03

Davide Sivero, 26enne, ai domiciliari per rapina, è stato notato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli sul tetto del palazzo dove, nella masseria cardone, vive ed è ai domiciliari: era in palese evasione e stava parlottando con 2 persone.I militari sono corsi sul tetto ed hanno bloccato il trio: Sivero è stato immediatamente arrestato, gli altri 2, di Forcella, sono stati identificati e perquisiti.I carabinieri hanno proceduto poi a perquisire l’abitazione dell’evaso, trovando 4.700 euro in banconote di vario taglio tenute in una busta di cellophane nel comodino della camera letto e poi, nello scantinato, 5 chili e 730 grammi di hashish, 21 grammi di marijuana, 3 bilance elettroniche, una macchina per il sottovuoto, infine un coltello e forbici con tracce di hashish.Sivero risponderà anche di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità è stato tradotto a poggioreale.