In fuga da San Giovanni a San Giorgio, pusher 65enne arrestato con la cocaina

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno notato in corso San Giovanni un uomo che ha consegnato qualcosa a una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di due involucri contenenti cocaina e, in seguito al controllo presso l’abitazione in via Castagnola a San Giorgio a Cremano, hanno rinvenuto altri due involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 3 grammi.

A.I., 65enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA