Stretta di mano in strada e spaccio di droga, 53enne arrestato a Torre Annunziata

Sabato 19 Ottobre 2019, 15:48

Apparentemente si trattava di incontri casuali avvenuti in strada con rapida stretta di mano. Invece in quei frangenti uno spacciatore cedeva dosi di marijuana ai suoi acquirenti in cambio di soldi. Uno stratagemma che non è sfuggito ai carabinieri che a Torre Annunziata hanno arrestato Francesco Troncato, 53 anni già noto alle forze dell'ordine, sorpreso in flagranza mentre spacciava droga per le vie del centro cittadino. I militari hanno osservato a lungo i movimenti dell'uomo e accertato due cessioni ad altrettanti «clienti». Gli incontri apparentemente casuali avvenivano lungo una strada molto affollata: una rapida stretta di mano e poi lo scambio droga-denaro. Tutto è finito sotto gli occhi dei carabinieri che hanno bloccato e segnalato alla prefettura i due acquirenti e perquisito lo spacciatore: nelle sue tasche sono state trovate altre otto dosi della stessa sostanza pronte per la vendita. Nell'abitazione di Troncato, durante la successiva perquisizione, i militari hanno poi rinvenuto un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio