Napoli, arrestati due ventenni a piazza Vittoria: stavano rubando uno scooter

Sorpresi dal nucleo radiomobile a rubare uno scooter a piazza Vittoria tre giovani poco più che ventenni. Sono due uomini e una donna con quest’ultima che si trova alla guida di un’auto in sosta mentre gli altri sono alle prese con uno scooter. I due rompono sia il blocca sterzo che il blocca disco posto sulla ruota posteriore con un cacciavite e un martello; intenti a portare via il mezzo vengono fermati dai militari che riescono a raggiungerli in tempo e li arrestano.

La donna 22enne, già nota alle forze dell'ordine, non fugge e anche lei viene fermata e denunciata a piede libero per tentato furto in concorso. I due arrestati sono Cristian La Volla e Antonio Petrosino che risponderanno dello stesso reato della donna.